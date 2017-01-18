İbrahim Etem-Menarini 2017 Yılı Hedeflerini Açıkladı

İbrahim Etem-Menarini, 2016 yılında yüzde 25 büyüme kaydettiklerini ve Türkiye'de üretime yatırım yaparak büyümeye devam edeceklerini açıkladı.



Türkiye ve dünyada ilaç sanayinde önemli konumda bulunan İbrahim Etem-Menarini, son dönemdeki performansı ve Türkiye hedeflerini düzenledikleri toplantıyla açıkladı. 2016'da yüzde 25 büyüme kaydeden şirket, Türkiye'de üretime yatırım yaparak büyümeye devam edeceğini açıkladı. İtalya'nın ilaç şirketlerinden 131 yaşındaki Menarini Group'un Başkanı Lucia Aleotti toplantıya telefon Floransa'daki şirket merkezinden görüntülü bağlantıyla katıldı. Şirketin ikinci kuşak yöneticisi olan Lucia Aleotti, "Akdeniz kültürünü paylaşan ülkeler olmamız, ilaç sektöründeki köklü bağlılığımız ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimize dayanarak hem Türkiye'deki şirketlerimizin hem de Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz" dedi.



Toplantıya ev sahipliği yapan İbrahim Etem-Menarini'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, "Bu yıl 114 yaşına giren İbrahim Etem, Türkiye'nin tarihine tanıklık etmiş, sektörde ilklerin öncüsü olmuş, ülkemizin ilk ve en köklü ilaç firmasıdır. İlk antibiyotiği üreten şirkettir. Bugün 800'e yakın çalışanımız ve üretimimizle Türkiye'nin en büyüklerinden biriyiz. İbrahim Etem ile Menarini'nin bir araya gelmesinin tek amacı var; insan için değer üretmek" dedi.



İbrahim Etem-Menarini'nin Genel Müdürü Uğur Bingöl de şirketin 2016 performansını ve 2017 hedeflerini anlattı. Bingöl, "2016 Türkiye için oldukça zor bir yıldı. İç ve dış etkilerle hem siyasal hayatımız hem de ekonomimiz oldukça zorlandı. Buna rağmen biz, sektörümüzde tüm çalışma alanlarımızda başarılarla dolu örnek bir yılı geride bıraktık. 2016'da 75 milyon kutu ilaç ürettik ve ithal ettiğimiz ürünlerle birlikte Türkiye'de sağlık sektörüne 100 milyon kutu ilaç sağladık. 400 milyon tablet ve 50 milyon ampul ürettik. 2015'i de yüzde 19 büyümeyle kapatmıştık. Bugün Türkiye'de ilaç sektöründe kutu satış rakamlarına göre 6'ncı sıradayız. Tüketici sağlığı pazarında yüzde 40 büyüme elde ettik. Hayvan sağlığı ürünlerimiz ve ilaç ihracatımızla da attığımız her adımda bize duyulan güvenden güç alıyoruz" şeklinde konuştu.



Bingöl, 2017 beklenti ve hedeflerini şöyle anlattı: "Öncelikli hedeflerimiz, tüm ekonomik koşullara rağmen ürünlerimizi aksatmadan insan sağlığına sunabilmek, bunu sürdürülebilir kılmak ve yeni ürünlerle büyümek olacaktır. Ayrıca üretim bizim için çok önemli. 2017'nin ilk haftasında, büyüme stratejimizin ilk adımını attık, Topkapı'da fabrika yerleşkemizin tamamını üretime bırakarak merkez ofisimizi Maslak'a taşıdık. Topkapı'daki alanımızın tamamını üretim için kullanacağız. Türkiye'nin üretim hacmi en yüksek 5 firmasından biri olarak yatırım ve büyüme hep gündemimizde. Menarini Group'un faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye 6'ncı sırada ve büyüyen pazarlar içinde Türkiye için en az yüzde 10 büyüme bekleniyor. Türkiye'de nüfus artıyor, yaşam süresi uzuyor ve sağlık bilinci konusunda pozitif gelişmeler var, bütün bunlar ekonomik gelişme ile birleşirse orta ve uzun vadede beklentiler yönünde büyüme sağlayabiliriz. Bununla birlikte lokal üretim, üretim kalitesi, kapasite ve yetkinliklerimizin önemi ortaya çıkıyor. Doğru strateji ve kararlı uygulamalarla yola devam ediyoruz".



"Türkiye ve İtalya birbirini tamamlıyor"



İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo ve İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi de katıldı. Büyükelçi Mattiolo, törende yaptığı konuşmada, İtalya ve Türkiye arasında yükselen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Büyükelçi Mattiolo, şunları söyledi: "Türkiye'ye yatırım yapmak birçok İtalyan firmasının hayali Türkiye'ye duydukları güvenin ifadesi. Türkiye ve İtalya rekabet eden değil birbirini tamamlayan ülkeler. Türkiye'de 800'e yakın İtalyan şirket var. Menarini ve İbrahim Etem büyük tecrübelere sahip şirketler. Bu nedenle büyük bir başarıyla ve örnek teşkil edecek şekilde yollarına devam ediyorlar. Tüm amacımız yeni şirketlerin özellikle birlikte inovasyona katkı sağlayacak şekilde Türkiye'ye girerek Türkiye ve İtalya ekonomilerine katkı sağlaması. Bunun için gerekli kapasite ve potansiyel var. İbrahim Etem ve Menari arasındaki işbirliğinin Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğini gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum".



"Türkiye'ye inanıyoruz"



Toplantıya İtalya'dan katılan Menarini Group'un Genel Müdürü Pietro Giovanni Corsa ise Menarini'yi anlattı: "Menarini Group'un tarihi 1886'ya dayanıyor, bugün şirketimiz 131 yaşında. İtalya'nın bir numaralı ilaç şirketiyiz. Türkiye'nin yanı sıra tüm AB üyesi ülkelerde, İsviçre, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Amerika, Hindistan, Çin ve Kore, Güney Afrika, Arjantin ve Meksika gibi 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz, Türkiye de bu ülkeler arasında 6. sırada. Uluslararası Ar-Ge merkezlerimizle sektöre yenilikçi ürünler ve yenilikçi tedavi alternatifleri sunuyoruz".



Her iki şirketin de asırlık tarihe, büyük bir mirasa ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan İbrahim Etem - Menarini Yönetim Kurulu Üyesi Carlo Colombini ise şöyle konuştu: "Dünyadaki en büyük İtalyan ilaç firması ve global bir kurum olan Menarini'nin güç ve değerlerini Türkiye'nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem'in değerleri ile birleştirdik, daha da güçlendik. İstanbul tesisleri dünyadaki 14 üretim tesisi arasında önemli bir yere sahip. İbrahim Etem - Menariniyeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek. Türkiye bizim için en önemli pazarlardan birisi. Üretim odaklı yatırımlar yapacağız. Menarini, Türkiye'de lisanslı ürünleriyle sağlık sektörünün önemli aktörü olmaya devam edecek. Biz Türkiye'de büyümeyi sürdürmek ve daha fazla değer yaratmak istiyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz ve uygun koşullar sağlandığı müddetçe yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz". - İSTANBUL