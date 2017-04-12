İbrahim Erkal Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe'de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.



=============================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>