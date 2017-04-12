İbrahim Erkal Bugün Fasıl Verecekti, Hastanelik Oldu
50 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Erkal otoparkta baygın halde bulunup hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olan Erkal, dün Twitter'dan bugün vereceği fasıl için duyuru yapmıştı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal dün gece evinin otoparkında baygın halde bulundu. Erkal, hastaneye kaldırılıp hemen yoğun bakıma alındı. Sosyal medyadaki son paylaşımında bugün vereceği fasılı duyurdu.
BUGÜN FASIL VERECEKTİ
İbrahim Erkal, bugün hastalanmasaydı, sevenlerine fasıl verecekti. Bu fasıl duyurusunu da Erkal kendi Twitter hesabından yapmıştı.
İşte İbrahim Erkal'ın o Tweet'i
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