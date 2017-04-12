İbrahim Erkal, Şoförün "Eve Kadar Eşlik Etme" Teklifini Reddedip Otoparkta Bayılmış

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve daha sonra beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal'ı evine getiren şoför, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ŞOFÖR'ÜN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞ

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şoför, İbrahim Erkal'ı yemek için geldiği çalıştığı restorandan evine kadar getirdiğini belirterek, "İbrahim abiyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi söyledi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm" dediği öğrenildi.

ŞOFÖRÜN TEKLİFİNİ REDDETTİ, OTOPARKTA BAYGIN KALDI

Erkal, eğer şoförün kapıya kadar eşlik etme teklfini kabul etseydi belki de otoparkta baygın kalmayacaktı.