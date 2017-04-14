İbrahim Erkal'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve halen komada olan şarkıcı İbrahim Erkal'ın olay gününe ait son görüntüleri ortaya çıktı.

ARKADAŞININ KOLUNDA YÜRÜYOR

Olay günü üzerinde kırmızı kabanıyla yürüyen ünlü sanatçı, önce arkadaşının kolunda bir süre yürüyor, daha sonra ise valeyle buluşuyor ve evinin yolunu tutuyor.

9 YILLIK VALESİYİM

İbrahim Erkal'ı arabasıyla evinin otoparkına kadar götüren vale Eyüp Ardalı da, polise verdiği ifadenin ardından ilk kez Duymayan Kalmasın'a konuştu ve şunları söyledi:

"Ben İbrahim beyi aldım, götürdüm. Dokuz senedir onun valesi benim. Biz zaten hep konuşa konuşa gidiyorduk. Çocuğundan bahsetti. Ailesinden, çocuğundan... Hep çocuğundan konuşuyorduk. 10 dakika sürdü yani... 01.45'de iş yerine geldim. Yürüyordu bir sıkıntısı yoktu. Benim oradan çıkmam zaten 01.05'de girdim, 01.14'de çıkmışımdır yani. Arada bir 10 dakika 12 dakikalık bir şey var. Fazla bir şey yok. Ondan sonrasını ben bilmiyorum artık. Yani ben geldim 01.45'te geldim, yattım. 04.15'te sivil memurlar aldı beni. Ondan sonra olay yerine gittik. Arabayı zaten çekmişlerdi olay yerinden yan tarafa. Şey yapıyorlardı... İnceleme vardı. Sonra ben geri geldim. İki sefer söyledim; ''İbrahim Abi gel asansöre bindireyim seni. Öyle çık''. İstemedi ve beni gönderdi. Zaten konuşamadım. Çıktım yani. Yüksek tansiyonu vardı... Yüksek şekeri falan... Demek ki o anda... Benden sonra tansiyonu birden çıktı. Şekeri de birden çıkınca yığılmış. Keşke çıkmasaydı. Çok üzgünüm."

(İbrahim Erkal'ın valesi)

İşte Erkal'ın son görüntüleri:







