İbrahim Erkal'ın Son Durumu İçin Kardeşi, 'Ne İyi Ne Kötü' Açıklaması Yaptı

12 Nisan Salı gününden beri yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken açıklama kardeşinden geldi. Ünlü şarkıcının durumu ne iyiye ne de kötüye gitmiş.

İBRAHİM ERKAL'IN DURUMUNDAN NE İYİ NE DE KÖTÜ HABER VAR

Duymayan Kalmasın programına katılan İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal, ünlü şarkıcının sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

"DUA BEKLİYORUZ"

Abdullah Erkal şunları söyledi: ''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''