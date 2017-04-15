İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.



Aracının başında baygın halde bulunan ve beyin kanaması tanısı ile yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. 12 Nisan'dan bu yana tedavisi devam eden Erkal'ın beyin ödeminin gerilemediği, bu nedenle hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.



Ünlü sanatçının tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana Liv Hospital'da tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan değerli Sanatçı İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL