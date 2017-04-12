İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumu;son Derece Ciddi Beyin Kanaması Tespit Edildi

Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, "Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır" denildi.



Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından İbrahim Erkal, ambulansla Beşiktaş'ta bulunan Lözel bir hastaneye sevk edildi.



Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."



- İstanbul