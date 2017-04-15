Ünlü Şarkıcı İbrahim Erkal'ın Hayati Tehlikesi Devam Ediyor
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ile hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesi sürüyor.
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
4 GÜNDÜR BİR GELİŞME YOK
Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisine devam edildiği ve yoğun bakımda uyutulduğu hatırlatıldı.
BEYİN ÖDEMİ GERİLEMEMİŞ
Açıklamada, Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
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