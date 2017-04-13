İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumu

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının dün yapılan ameliyatında kanama alanının temizlendiği kaydedildi.



Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı belirtilerek, tıbbi tedaviye rağmen Erkal'ın beyin ödeminin arttığı ve hayati tehlikenin devam ettiği bilgisi verildi.