İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumu...

ÜNLÜ Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.



Hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile hastanemize getirilen Erkal'ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi. - İstanbul