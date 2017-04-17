İbrahim Erkal'ın Komaya Girmesiyle İlgili 'Adam Yaralama'dan Soruşturma Açıldı

İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

"TAKSİRLE BİR KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA"

Alınan bilgiye göre, Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı.

GÖZALTINA ALINAN KİMSE YOK

Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda ya da gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı belirtildi.

OTOPARKTA BAYGIN BULUNMUŞTU

Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmişti.