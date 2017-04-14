İbrahim Erkal'ın Beyin Kanamasından Önceki Son Görüntüleri

Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın olay öncesi bir mekandan çıkarken son görüntüleri Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.

İbrahim Erkal'ın Beyin Kanamasından Önceki Son Görüntüleri


Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın olay öncesi bir mekandan çıkarken son görüntüleri Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.

 


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>