İbrahim Erkal'ın Beyin Kanamasından Önceki Son Görüntüleri
Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın olay öncesi bir mekandan çıkarken son görüntüleri Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.
Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın olay öncesi bir mekandan çıkarken son görüntüleri Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.
Kaynak: Milliyet.com.tr