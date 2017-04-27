Ibrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama

İbrahin Erkal'ın ailesi, Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan yanlış haberlere isyan etti. Aile, özellikle sosyal medyadan yapılan haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. İhrahim Erkal'ın facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili Dostlar, çıkarları uğruna yalan yanlış haber yapanlara itibar etmeyiniz lütfen. İbrahim Bey'in durumunda değişiklik yoktur. Sizlerden ricamız, özellikle bunu istiyoruz ki, buradan başka yazılan bir şeye itibar etmemenizdir. Psikolojik baskı ile sizi ve bizi yıpratacak paylaşımlardan kaçının. Sayfaları prim yapsın diye 15 gün öncenin haberini kendilerince yorumlayıp son dakika haberi gibi servis edenleri sizler de bulunduğu sosyal platforma şikayet ederek bize yardımcı olabilirsiniz. bu basiretsiz insanlar, burada yaptığımız bildirimden dakikalar sonra paylaşım yapıp tüm İbrahim Erkal sevenlerini maalesef psikolojik baskı altına almaya çalışmaktadır. Şuan bizim tek derdimiz sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumudur. Lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.



(İHA)