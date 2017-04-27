İbrahim Erkal'ın Ailesi, Çıkan Asılsız Haberlere İsyan Etti

15 gün önce evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve hemen ameliyata alınan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorların 'durumu stabil' dediği Erkal, hakkında yapılan asılsız haberler yakınlarını isyan ettirdi.

İbrahim Erkal'ın resmi facebook hesabında şu açıklamaya yer verildi:



"Sevgili dostlar;

Çıkarları uğruna yalan yalnış haber yapanlara itibar etmeyiniz lütfen. İbrahim Bey'in durumunda değişiklik yoktur. Sizlerden ricamız, özellikle bunu istiyoruz ki; buradan başka yazılan bir şeye itibar etmemenizdir. Psikolojik baskı ile sizi ve bizi yıpratacak paylaşımlardan kaçının...

"ASILSIZ HABER YAPANLARI ŞİKAYET EDİN"

Sayfaları prim yapsın diye 15 gün öncenin haberini kendilerince yorumlayıp 'son dakika haberi' gibi servis edenleri; sizlerin de bulunduğu sosyal platforma şikayet ederek bize yardımcı olabilirsiniz.

"PSİKOLOJİK BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu basiretsiz insanlar; burada yaptığımız bildirimden dakikalar sonra paylaşım yapıp, tüm İbrahim Erkal sevenlerini maalesef psikolojik baskı altına almaya çalışmaktadır...

"TEK DERDİMİZ SAĞLIK DURUMUDUR"

Şu an bizim tek derdimiz sanatçımız İbrahim Erkal'ın sağlık durumudur. Lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz..."