Ibrahim Erkal Için Hastane Önünde Gözyaşı

Haber: Enver ALAS, İstanbul,DHA



İbrahim Erkal'ın, ailesi, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları üzücü haberi alır almaz hastaneye akın etti.



Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunan Erkal, ambulansla önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ardından da Beşiktaş'ta özel bir hastaneye sevk edildi. İbrahim Erkal burada ameliyata alınırken haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti. Hastaneye gelenler Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Erkal'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu öğrenen bazı arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü.



HABERİ DUYAN DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU



Hastaneye gelenler arasında dün gece İbrahim Erkal ile birlikte gece 23.30'a kadar birlikte olan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek vardı.



SANATÇININ ÜZÜCÜ OLAYDAN ÖNCE OLDUKÇA NEŞELİ OLDUĞU BELİRTİLDİ



Dengizek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün İbrahim Bey ile saat 11.30'a kadar birlikteydik. Ayrıldıktan sonra İbrahim Bey evine gitti. Eve varınca aracını valeye veriyor. Daha sonra İbrahim Bey yere düşüyor. Yaklaşık 1 saat sonra site içerisinde bir bayan yerde baygın görüyor. Ambulans çağrılıyor. Önce Kartal Devlet Hastanesi'ne şimdi de buraya getirdik. Dün gayet neşeliydi. Çok şakalaştık. 10 gün önce de bir kızı oldu. Rabbim şifasını versin. Sadece dua istiyoruz" diye konuştu.



SELAHATTİN ALPAY: "



Erkal'ın sağlık haberini alan sanatçı dostları da hastaneye koştu. Arif Susam, Selahattin Alpay, Uğur Işılak bu isimler arasında yer aldı.



Selahattin Alpay, "Kardeşimi en eski bilenlerden biri benim. Ankara'dan tanıyorum. Allah hayırlı şifalar versin, yavrularına bağışlasın" derken, Uğur Işılak ise "Bizim aldığımız bilgi beyin kanaması geçirdiği şeklinde. Bu tür rahatsızlıkların üstesinden gelen bir çok tanıdıklarım var. İnşallah İbrahim de üstesinden bunun gelecek" ifadelerini kullandı.



10 GÜN ÖNCE ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU OLDU



Öte yandan İbrahim Erkal'ın 10 gün önce üçüncü çocuğunun dünyaya geldiği ve adını da 'Elifsu' koyduğu öğrenildi. Hastaneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "10 gün önce bir kız çocuğu oldu. Allah önce çocuklarına sonra hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.