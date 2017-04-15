İbrahim Erkal İçin Dua Ettiler

İstanbul'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen sanatçı İbrahim Erkal için Nurullah Akçayır ve Erzurumlu sanatçılar dua etti.



Yaşam mücadelesi veren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı hemşehrileri unutmadı.



'Yare Söyle' programının sunucusu Nurullah Akçayır ve Erzurumlu sanatçılar Ülkü Eyüpoğulları, Vahit Alkır ve Fatih Koçak, İbrahim Erkal'ın "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısını seslendirerek destekte bulundu. Erkal için geçmiş olsun dileklerini ileten Akçayır ile konukları Eyüpoğulları, Alkır ve Koçak, büyük bir özlemle İbrahim Erkal'ı aralarında görmeyi istediklerini belirtiler. - ERZURUM