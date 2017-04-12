İbrahim Erkal'ı Olay Gecesi Evine Getiren Valenin İfadesi Alındı

Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ı olay gecesi evine getiren Valenin ifadesi alındı. Valenin ifadesinde,"Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi" dediği öğrenildi.



Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, gece Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan sanatçının tedavisi devam ederken polis ekipleri olay gecesi İbrahim Erkal'ı evine bırakan valenin "bilgi sahibi" olarak ifadesini aldı.



Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Vale'nin İbrahim Erkal'ın çalıştığı restauranta yemek için geldiğini ve daha sonra evine kadar bıraktığını belirttiği ifade edildi. Vale'nin,"İbrahim ağabeyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi söyledi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm" dediği öğrenildi. - İSTANBUL