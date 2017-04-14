İbrahim Erkal'ı Olay Gecesi Evine Bırakan Vale, Hastaneye Gidemiyor

Türkücü İbrahim Erkal (50) salı gecesi 3 arkadaşı ile yemek yedi. Aracını kullanması için lokantanın valesine verdi. Vale, Maltepe'deki sitenin otoparkına kadar İbrahim Erkal'ı getirdi. Aracı park ettikten sonra ayrıldı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saat 01.00 gibi İbrahim Erkal fenalaşıp otoparkta yere düştü. 1.5 saat sonra sitenin güvenlik görevlisi İbrahim Erkal'ı otoparkta baygın halde yatarken bulup ailesini aradı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan şarkıcının beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Çarşamba sabahı ameliyat olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamaya göre; ödem arttı ve hayati tehlike devam ediyor.

"TEPKİ ALIRIM DİYE HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİM"

İbrahim Erkal'ı olay gecesi evine bırakan vale, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tepkilerden çekindiği için hastaneye gidemediğini belirten vale, "O gün son konuşmamız çocuğu hakkında oldu. İbrahim abiye 'gel asansöre bindireyim seni. Öyle çık' dedim ama istemedi ve beni gönderdi. Alkol olduğu için üstüne de fazla gidemedim. Tepki alırım diye hastaneye gitmek istemedim. Ama gideceğim" şeklinde konuştu.