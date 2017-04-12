Evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilen Erkal'ın yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği ve tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.