İbrahim Erkal İçin Umutlar Tamamen Tükendi
Ünlü türkücü İbrahim Erkal beyin kanaması geçirip ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tutulan Erkal için umutlar tamamen tükendi.
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtilerek sevenlerine kötü haber verildi.
KANAMA DURDU, ÖDEM DEVAM EDİYOR
Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi.
MAKİNEYE BAĞLI YAŞIYORMUŞ
Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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