İbrahim Erkal Ameliyattan Çıktı; Hayati Tehlikesi Sürüyor -1

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal, ameliyattan çıktı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından Erkal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Öte yandan üzücü olayın ardınan hastaneye yapılan ziyaretler de gün boyu devam etti. Sanatçının başta ailesi olmak üzere yakınları ve dostlarının hastane bahçesindeki bekleyişi sürüyor. Öğleden sonra hastaneye Nadide Sultan ve Sinan Özen gelerek ailesinden bilgi aldı. - İstanbul