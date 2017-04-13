İbrahim Erkal'a Ziyaretler Sürüyor. Seda Sayan: Dua Edeceğiz

BEYİN kanaması teşhisiyle tedavi gören İbrahim Erkal için dostları hastaneye akın ediyor.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seda Sayan ve Faik Öztürk hastaneye gelenler arasındaydı. Ziyaret öncesinde kısa bir açıklama yapan Akgün, "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbı olarak yapıldı. Her hangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi.



Seda Sayan ise "Dua edeceğiz" diye konuştu.



- İstanbul