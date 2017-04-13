İbrahim Erkal'a Ziyaretler Sürüyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seda Sayan ve Faik Öztürk hastaneye gelenler arasındaydı. Ziyaret öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Akgün "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbı olarak yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi.