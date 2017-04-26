İBrahim Çelikkol'un Nişanlısını Herkes Fahriye Evcen Sandı

İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına takipçileri "Fahriye mi o", "Burak nerede", "Tıpkısının aynısı" gibi yorumlar yaptı.

FAHRİYE EVCEN'E İKİZİ KADAR BENZİYOR

İbrahim Çelikkol ile nişanlısı Mihre Mutlu'nun fotoğrafını gören herkes, "Mihre Mutlu, Fahriye Evcen'e ikizi kadar benziyor" yorumunda bulundu. Evcen'in nişanlısı Burak Özçivit'te hatırlatılarak "Burak görse kıskanır" yorumları da vardı.

İşte İbrahim Çelikkol'un o paylaşımı:













