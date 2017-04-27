İbrahim Çelikkol'un, Fahriye Evcen'e Benzetilen Nişanlısı Mihre Mutlu Kimdir?

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süre önce Mihre Mutlu isimli güzelle gizlice nişanlandı. Çlikkol dün Instagram hesabından nişanlısıyla fotoğraf paylaşınca herkes Fahriye Evcen sandı. Bu fotoğraftan sonra Mutlu'nun kim olduğu merak edildi.

MİHRE MUTLU KİMDİR?

Uzun süredir ortalarda görünmeyen İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile gizlice nişanlandı. Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Akabinde 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına Han İnşaat bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, Ali Türker Product'ta da kısa bir süre görev aldı.