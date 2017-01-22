İbrahim Aktürk: "Bu Eğitim Gençlerimize Yararlı Olacaktır"

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, bu sporun günlük hayatta da herkes tarafından kullanılabileceğini söyleyerek, "Bu eğitim Türkiye genelinde bütün gençlerimize yararlı olacaktır. Bunu sadece biz değil, herkes söylüyor" dedi.



Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, savunma sanatlarının uygulanışı ve kendilerinin verdiği eğitimlerle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.



Bu sporu araştırmaya 20 yıl önce başladığını söyleyen İbrahim Aktürk, "Araştırmalarımda gördüm ki bu savunma sanatı çoğu yerde şiddete dayalı yapılıyor. Ama biz şiddet uygulamadan bu sporu gerçekleştiriyoruz. Tabi hemen federasyon için başvuru yapmadım çünkü kendi tekniklerimizi geliştirmemiz gerekirdi. Her şeyi hallettikten sonra resmi olarak 2014 yılında kulüplerden oluşan bir federasyon kurduk. Dünya genelinde bu sporun federasyonları var. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na federe olmak için başvuruda bulunduk. Onun devamında ilk olarak Arnavutköy Polis Okulu'nda eğitimlere başladık. Aynı zamanda birçok yerle de protokollere imza attık" diye konuştu.



"Bu spor, şiddetsiz bir yakın savunma sanatıdır"



Dünya genelinde savunma sanatlarının şiddete dayalı olduğunu, kendilerinin ise şiddete başvurulmayan bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Aktürk, "Türkiye genelinde yaklaşık 900 tane eğitmene sahibiz. Tabi bu kişiler daha önce uzak doğu sporu yapmış kişiler. Tecrübelerinle eğitime gelen arkadaşlarımızı en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bu eğitim Türkiye genelinde bütün gençlerimize yararlı olacaktır. Bunu sadece biz değil herkes söylüyor. Bu spor, şiddetsiz bir yakın savunma sanatıdır. Toplumumuzda bu eğitimi gören kişiler ileride polis veya güvenlik görevlisi olduklarında çok faydasını görecek. Biz Almanya'da bir polis merkezinde eğitim verdik. Oradaki görevliler bize, birçok eğitimciyle bu çalışmayı yaptık ama siz çok farklı bir teknik kullanıyorsunuz dediler. Şimdi bizi Berlin'deki polislere eğitim vermek için çağırıyorlar. İnşallah oraya da gideceğiz. Aynı zamanda toplumumuzda herkesin günlük hayat için de bu eğitime ihtiyacı var. Bu sporun bir yaş sınırı veya cinsiyet ayrımı da yok. Herkesin yapabileceği bir uygulama" şeklinde konuştu. - İSTANBUL