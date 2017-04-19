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Ibm'in Net Karı ve Geliri İlk Çeyrekte Azaldı
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Ibm'in Net Karı ve Geliri İlk Çeyrekte Azaldı

NEW ABD'li teknoloji devi IBM'in (International Business Machines) bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın ilk üç ayına göre net karının ve gelirinin düştüğü bildirildi.

Ibm'in Net Karı ve Geliri İlk Çeyrekte Azaldı

NEW ABD'li teknoloji devi IBM'in (International Business Machines) bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın ilk üç ayına göre net karının ve gelirinin düştüğü bildirildi.

IBM'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki net karın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azalarak 1,75 milyar dolara düştüğü belirtildi. Geçen senenin ilk üç ayında şirketin net karı 2,01 milyar dolar olmuştu.

Firmanın bu yılın ilk üç ayındaki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 18,15 milyar dolara geriledi. IBM, geçen yılın ocak-mart döneminde 18,68 milyar dolar gelir açıklamıştı.

IBM'in hisse başına karı ise geçen yılın ilk çeyreğinde 2,35 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 2,38 dolara yükseldi.

"Bulut" teknolojisinde artış

Açıklamada, net kar ve gelirdeki düşüşe rağmen, şirketin stratejik olarak önemli gördüğü bulut (cloud) teknolojisindeki gelir artışına dikkat çekildi.

Buna göre, IBM'in bulut teknolojisi alanındaki geliri bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 33 artışla 3,5 milyar dolara yükselirken, bu alandaki gelirlerin toplamı son 12 ayda 14,6 milyar dolara ulaştı.

IBM'in bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin düşüş göstermesinin ardından, New York borsasının kapanmasından sonra şirketin hisse başına değeri yüzde 4,2 düşüş kaydederek, 162,72 dolara kadar geriledi.

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