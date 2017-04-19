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Ibm'in İlk Çeyrek Kârı Yüzde 13 Azaldı
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Ibm'in İlk Çeyrek Kârı Yüzde 13 Azaldı

IBM'in ilk çeyrek cirosu yüzde yüzde 2,8 düşerek 18,16 milyar dolara geriledi.

Ibm'in İlk Çeyrek Kârı Yüzde 13 Azaldı

IBM'in ilk çeyrek cirosu yüzde yüzde 2,8 düşerek 18,16 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde şirketin net karı da yüzde 13 azalışla 1,75 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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