Iberostar Tenerife-Banvit Maçına Doğru

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol ekibi Iberostar Tenerife ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak Banvit'in başantenörü Sasa Filipovski, "En iyi maçımızı oynamak için sahaya çıkacağız." dedi.



Dörtlü Final organizasyonunun yapıldığı Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sloven başantrenör, "Özellikle sahasında oynaması nedeniyle bu maçın atmosferi Tenerife için çok daha büyük olacaktır. Biz bu tip atmosferlerde oynamaya alışık bir takımız. Maç boyunca çok gürültü olacaktır. O yüzden oyuncularımın mücadele esnasında teknik heyetle olan iletişimlerini koparmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Iberostar Tenerife'nin hızlı oynamayı sevdiğini ve dış atışlarda etkili oyuncularının bulunduğunu belirten Filipovski, "İyi savunma ve ribaunt, maçta belirleyici faktörlerden olacaktır. En az top kaybı yapan ve isabetli atış yüzdesi yakalayan ekip, maçı kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



42 yaşındaki başantrenör, "Bu final, kariyerinizdeki en önemli maç mı?" şeklindeki bir soruya "Benim için her maç çok önemli fakat kariyerimdeki en önemli karşılaşmalardan birine çıkacağımı düşünüyorum." cevabını verdi.



Bu yıl ilk kez organize edilen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok sert rekabetler olduğunu ve büyük takımlarla oynadıklarını aktaran Filipovski, "Takımım buraya gelmeye layıktı. Dörtlü Final bir şölen. Basketbol için büyük ve zevkli bir ortam var. Hem bunun zevkini çıkarttığımız hem de iyi basketbol oynadığımız için memnunum." şeklinde konuştu.



Banvit'in Litvanyalı basketbolcusu Gediminas Orelik ise fiziksel olarak final maçına hazır olduklarını vurgulayarak, "Tenerife'ye karşı galip gelmek için Monaco maçından çok daha fazla enerji sarf etmek zorundayız." diye görüş belirtti.



Banvit ve Iberostar Tenerife arasında oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi final maçı, yarın TSİ 21.15'te başlayacak.