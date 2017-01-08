İbb: Yolların Tıkanması ve Kazalar, Kış Lastiği Takılmamasından Kaynaklanıyor





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan kar yağışı ve vatandaşların zorluk yaşamamaları için yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. İBB'nin kış bilgi notunda kar yağışının gece aralıklarla devam ettiği, bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olan bu yağışın olumsuzluklara neden olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. İlçe Belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara mobil büfelerle kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Gece boyunca; Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz masa, ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.



128 TIR VE KAMYON ÇEKİLDİ



Kış koşulları çalışmaları AKOM'DA toplanan İtfaiye, Afad, Emniyet, Ayedaş, Bedaş, Tiaş, İgdaş, İski, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi. İtfaiye ekipleri TEM ve Kuzey Çevre Yolunda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağladı. İtfaiye devrilen 22 ağacı keserek yoldan kaldırdı.



YOL KENARINA BIRAKILMIŞ OTOMOBİLLER



Zabıta ekipleri yol kenarına bırakılmış tehlike arzeden otomobilleri çekerek güvenli bölgelere götürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul metro ve tramay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Metrobüs hatttına ek seferler takviye ediliyor, karda aç kalan hayvanlar besleniyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte belirli aralıklarla besleme çalışması yapıyor. Ormanlık alanlar başta olmak üzere bir çok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da Veteriner Hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.



3 VARDİYA HALİNDE 7000 PERSONEL GÖREV YAPIYOR



İBB ekipleri Kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri geceh saatlerinden sabah saatine kadar 8 bin 689 ton tuz, 36 Ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor salonunda 723 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor - İstanbul