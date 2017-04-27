İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Coşkun: "İstanbul genelinde sahipsiz 130 bin köpek, 125 bin de kedi olduğunu öngörüyoruz"

2'nci Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyonu Çalıştayı başladı



İSTANBUL - Sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayvanların bakım, beslenme ile tedavi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen 2'nci Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyonu Çalıştayı başladı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun yaptığı konuşmada, "İstanbul genelinde 130 bin sahipsiz köpek, 125 bin de sahipsiz kedi olduğunu biz öngörüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir BelediyesiVeteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nce sahipsiz hayvanların sorunlarını çözüme kavuşturmak ve hayvanların bakım koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlenen 2'nci Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyonu Çalıştayı başladı. Çalıştaya, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu'nun yanı sıra İstanbul'daki 39 ilçenin veterinerlik hizmetleri yetkilileri ile birçok üniversitenin veterinerlik fakültesinden öğretim üyeleri katıldı. Çalıştayda, sahipsiz hayvanların karşılaştığı sorunlar, bunlara karşı çözüm önerileri ve sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları konuşuldu. Hayvanlara yapılan aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler verilirken hayvanların yaşam koşulların iyileştirilmesi noktasında öneriler dinlendi.

"130 bin sahipsiz köpek, 125 bin de sahipsiz kedi olduğunu biz öngörüyoruz"

Sokak hayvanlarının tedavileri ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, "İstanbul genelinde geçen sene belirlediğimiz sayılara göre 130 bin sahipsiz köpek, 125 bin de kedi sahipsiz olduğunu biz öngörüyoruz. Bütün stratejilerimizi bu sayılara göre belirlemekteyiz. Bu popülasyonun biraz daha makul sayıya inmesi noktasında gerek hayvan sağlığı ve refahı gerekse insan çevre sağlığı noktasında tek çözüm noktamız kısırlaştırma. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman İngiltere'deki model, 7 gün bakım evinde tutuluyor, sekizinci gün uyutulabiliyor. Almanya'da 28 gün yirmi dokuzuncu gün sahip bulunamaz yeni sahip edinilemezse öldürme eğilimli bir politikaları var. Bizde sistem ise yaşatma noktasında al kısırlaştır, aşıla, işaretle, tekrar aldığın ortama bırak. Geçen sene 27 bine yakın bir kısırlaştırmamız oldu. Geçen sene 56 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi. Şu an mevcut 6 bakımevimiz var" şeklinde konuştu.

"Sorunun reçetesini elinize aldığınız zaman çözebiliyorsunuz"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların hem kamu kuruluşları hem özel sektör anlamında yürütülecek ortak çalışmalarla önemli noktalara geleceğini ifade eden ve hayvanlara uygun ortamlar sağlamak için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, "Sorunun reçetesini elinize aldığınız zaman çözebiliyorsunuz. Bu çalışma sonucunda da bir rapor hazırlanacak. Malum iki taraf bir taraf kamu bir taraf özel sektör kamu özel sektör işbirliğini güçlendirecek bir çalışma yapacağız diyoruz" dedi.

Çalıştayda katılımcılar ve yetkililerin sahipsiz hayvanların yaşam koşulları hakkında yaptıkları görüşmeler sonucunda gün sonunda yayınlanan rapor ile çalıştayın sonucu açıklanacak.