İbb Oda Müziği Konseri
İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Mekan Adresi : 1. Oto Sanayi Sitesi Yanı, Seyrantepe yolu, 4. Levent – İSTANBUL
Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io