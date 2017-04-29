İbb Oda Müziği Konseri

İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İbb Oda Müziği Konseri

İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Mekan Adresi : 1. Oto Sanayi Sitesi Yanı, Seyrantepe yolu, 4. Levent – İSTANBUL

Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İBB ODA MÜZİĞİ KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Seyrantepe, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul, Türkiye, Konser, İbb