İbb Oda Müziği Konseri

İBB Oda Müziği Konseri etkinliği 2017-02-03 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İbb Oda Müziği Konseri

İBB Oda Müziği Konseri etkinliği 2017-02-03 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kaynak: Etkinlik.io

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konser, İbb