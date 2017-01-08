İbb Ekipleri, Yolda Kalan Araçlar İçin Seferber Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri TEM otoyolunda mahsur kalan araçların yardımına koştu. Araçların yollardan kaldırılması için yoğun çaba harcayan ekipler, araçları kardan temizledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar için seferber oldu. Otoyolda kar engeline takılan sürücülere yardım eden ekipler, araçların yollardan kaldırılması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler tarafından karlardan temizlenen araçlar, daha sonra sürücüleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. - İSTANBUL