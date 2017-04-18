İBB Ekipleri Taksim'de Olay Olan Kaldırım Taşlarını Kaldırdı

Taksim'de bulunan BBC ve CNN yayın araçlarının yanında duran kaldırım taşları sosyal medyada olay olmuştu.

Referandum protestoları devam ederken, uluslararası basının Taksim'e gelmesi ve kaldırım taşlarının meydanda durması sosyal medyada tepki çekti.

TEPKİLER ÜZERİNE İBB AÇIKLAMA YAPTI

Referandum sonrası başlayan sokak eylemlerinin, Taksim'e uzanması durumunda, meydandaki kaldırım taşı dağının polise karşı silah olarak kullanılabileceğini iddia eden sosyal medya kullanıcılarının hedefinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşların Taksim meydanı çevre düzenlemesi için kullanıldığını belirtti.



İBB EKİPLERİ MEYDANDA BULUNAN TAŞLARI KALDIRDI

Yapılan açıklamayla tepkilerin dinmemesi üzerine İBB ekipleri meydanda bulunan taşları kaldırdı. Beyaz Masa'nın Twitter hesabından fotoğraflı olarak yapılan paylaşımda, "İlgili alandaki taşlar ekiplerimiz tarafından kaldırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İşte İBB'nin tweeti:

