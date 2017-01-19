İbb'den Öğrencilere Karne Hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 2015 yarıyıl tatilinden bu yana düzenlediği 'Karneni getir buzda kay' projesi bu yıl da devam ediyor.



'Karneni getir buzda kay' projesi ile karnesini getiren ilköğretim öğrencilerinin Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni yapabildiği ve geçtiğimiz iki yıllık süreçte büyük ilgi gören etkinliğin üçüncüsü 20 Ocak - 5 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Etkinlik, Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde 15 gün boyunca gerçekleştirilecek.



Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Arkadaşlarımızla genç kardeşlerimizin karne heyecanlarını birlikte paylaşalım dedik. Onlara geçtiğimiz iki yılda böyle bir imkan sunmuş ve mutluluklarını gözlerinde görmüştük. Bu sene de yarıyıl karne tatili kapsamında buz patenini deneme şansına sahip olsunlar. Bu doğrultuda sömestr süresince karnesi ile gelen ilköğretim öğrencilerimize ücretsiz olarak buz pateni yaptırmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Kadir Topbaş'ın bize sağladığı motivasyonla spor kültürünü şehrimize yerleştirebilmek adına birçok çalışma yaparak bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Spor Kültürü'nün çocukluktan yerleştirileceğini ve her çocuğun bir branşa yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Bu manada çocuklarımız gelsin tesislerimizde branşları denesin. Çünkü denemeden hiç bir çocuğun yeteneğini keşfetmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliğe 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında karnesini getiren tüm ilköğretim öğrencileri faydalanabilecek. - İSTANBUL