İstanbul'da Yarın Tavşantepe, Pendik ve Yakacık Metro Hatları Kapalı Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının yarın gerçekleştirilecek resmi açılış töreni nedeniyle tören sonuna kadar kapalı olacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık istasyonlarımızın resmi açılış töreni 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 14.00'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe - Pendik ve Yakacık istasyonlarımız 21 Ocak 2017 Cumartesi günü tören sonrasına kadar kapalı olacaktır."