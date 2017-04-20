İbb Çalışanının Skandal Paylaşımına Suç Duyurusu

SÜLEYMAN Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Müdürü Osman Siviloğlu, referandumdan önce sosyal medya hesabından 'Bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir' paylaşımıyla büyük tepki çeken ve daha sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ömer Akbayrak hakkında suç duyurusunda bulundu. Siviloğlu, "2 kızım, 3 kız torunum var. Onları da ganimet durumuna düşürenlerden şikayetçiyim" dedi.



Facebook hesabından '17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir' paylaşımında bulunarak büyük tepki toplayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer Akbayrak'a bir tepki de Isparta'dan geldi. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Müdürü Osman Siviloğlu, Ömer Akbayrak hakkında 'Hakaret, tehdit, halkı kin ve nefretle galeyana getirme' gibi suçlardan dün Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



'KARIM DA, KIZLARIM DA GANİMET DEĞİLDİR'



Konuyla ilgili açıklama yapan Osman Siviloğlu, bu şahsın paylaşımından ötürü son derece üzüntülü ve tepkili olduğunu söyledi. Siviloğlu şöyle dedi:



"Adı geçen şahıs, bu açıklamasını 11 Nisan 2017 günü sosyal medyadaki hesabından yapmıştır. Halk oylaması yapıldı, geçti. Halk oylamasında anayasa değişikliğine 'hayır' oyu verenler şimdi bu şahıs ve ona destek verenler tarafından kapıları ne zaman çalınacak diye korku içinde olmalılar. 2 kızım, 3 kız torunum var. Onları da ganimet durumuna düşürenlerden şikayetçiyim. Bu evlatları yetiştirebilmek için 71 yıl ömür verdik. Bu ömür süresince ülkemin çok önemli kurumlarında insanımıza, vatanımıza, maddi ve manevi değerlerimize büyük bir dikkat ve titizlikle hizmet ettim. Karım da, kızlarım da ganimet değildir. Kimseye de helal etmem. Ne ganimet verebilecek ne de helak edebilecek biri değilim. Bu nedenlerle Ömer Akbayrak adlı şahıs hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum."



- Isparta