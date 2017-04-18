Ibb Başkanı Topbaş'tan Referandum Yorumu: Çok Hassas Mesajlar Var

Ezgi ÇAPA / İstanbul DHA



12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Lale Festivali'nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum sonuçlarıyla ilgili 'Çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi, gerçekten takdire şayandır" yorumunda bulundu.



'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor' temasıyla bu yıl 12'incisi düzenlenen Lale Festivali'nin açılışı, Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk bahçesinde İBB Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle yapıldı. Törene İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlamaları için Türkiye'ye gelen Japonya'nın Shimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.



YURTTAŞLARIMIZIN BU HASSAS TERAZİSİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN



Gazetecilerin referandum sonuçlarını üzerine sorularını yanıtlayan Topbaş, şunları söyledi:



'Bugün gördüğünüz gibi lalelerle farklı bir İstanbul var. Yarın daha farklı bir Türkiye, daha farklı bir gelecek, belediyelerin refleksleriyle başarılarının hükümet yönetimlerinde de bu olacağının işaretidir. Ben şahsen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru bir karar olduğunu ve milletimizin her daim sağduyusuna ve o yüreğinden gelen değerlendirmesine inanıyorum. Çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu tüm siyasilerin çok iyi okuması lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin de önünü açtı. Prangalarından, vesayetten Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunu zannediyorum ki tüm siyasiler ve herkes alacaktır. Yurttaşlarımızın bu hassas terazisi gerçekten takdire şayandır."



'SONUÇ BİTTİ ARTIK, BUNUN TARTIŞMASININ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Cumhurbaşkanlığı, hükümet Sistemiyle vesayetin, engellerin kalktığını söyleyen Topbaş, 'Aradaki bir takım kurumlar değil halkın doğrudan yönetime getirdiği insanlar olsun. Belediye başkanları gibi, bizim gibi. Bu gerçekleşti. Halk buna evet dedi. Bu çok önemliydi ve bu sonuç bitti artık. Bunun tartışmasının da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tartışma farklı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışır, bu doğru değil. Bu geride kalıştır, geleceğe bakmalıyız. Tüm siyasi partiler de kendilerine bundan sonraki süreçte yeni düzenlemeler yapmalılar. Gelecek için yeni çalışmaların, yeni stratejilerini oluşturmalılar. ve bu aldıkları mesajları da kendi bünyelerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.



İSTANBUL'A 20.6 MİLYON LALE



Festival açılışındaki konuşmasında da İBB Başkanı Kadir Topbaş, 'Lale Festivalini yaptığımız ilk yıl 600 lale dikmiştik ve bu yıl diktiğimiz lale sayısı 20.6 milyon. Bu yıl 350 bin aile çalışarak lale yetiştirdi. 350 bin ailenin iş imkanı oldu" dedi. Topbaş, festival kapsamında İstanbul'un Emirgan, Gezi, Göztepe Parkı gibi birçok parkta lale dikildiğini vurguladı.



SHİMONOSEKİ'DEKİ "HİNOYAMA TÜRK LALE BAHÇESİ"



Festivalde konuşan Shimonoseki Belediye Başkanı Maeda Shintaro da, Shimonoseki ile İstanbul'un kardeş şehir oluşunun 45. yılı kutlama ve anma törenlerine katılmak üzere Japonya'dan geldiğini söyledi. Henüz 20 gün önce Shimonoseki'ye belediye başkanı olduğunu ifade eden Maeda Shintaro, Shimonoseki'deki 'Hino Yama Türk Lale Bahçesi' ne de İstanbul Büyükşehir tarafından gönderilen 50 bin lale soğanının dikildiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Etkinlikte, davetlilerle lale pastası kesen Topbaş, Geleneksel İsmail Acar Resim Sergisinin Lale Müzesi'nde açılışını gerçekleştirdi.