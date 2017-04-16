İbb Başkanı Kadir Topbaş Oyunu Kullandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayasa değişikliği ile ilgili referandum da oyunu kullandı. Topbaş saat 15.00 sıralarında eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Florya'da bulunan Murat Kölük İlköğretim Okulu'na geldi. Dışarıda kendisini bekleyenlerle tokalaşan Topbaş, oyunu kullanacağı sınıfa geçti. 1277 numaralı sandıkta önce Özleyiş Topbaş sonra Kadir Topbaş oyunu kullandı.



"ULUSUMUZUN YENİ UFAKLARININ AÇILACAĞI BİR KAPI BUGÜN"



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Topbaş, "16 Nisan, tarihlerden bir tarih değil günlerden bir gün de değil. Ulusumuzun yeni ufaklarının açılacağı bir kapı bugün. Sandık başkanlarından aldığım bilgiye göre de ciddi bir katılım var. Bu da milli iradenin sandığa yansıması konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti ifade etmektedir. Bundan çok memnunum" diye konuştu.



Topbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ciddi bir değişim içerisinde dünya. Bu değişime ayak uydurmak hatta geçmek zorundayız. Bunu milletçe başarırız. Zaten Çanakkale'de 15 Temmuz'da başardık. Birlikte olduğumuz zaman karşımızdaki hiçbir engel bizi durduramaz. Buna inanıyorum. Umutluyum. Gelecek farklı olacağını tahmin ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum."



