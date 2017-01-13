İbb 2016'da 1 Milyon 500 Bin Çocuk ve Gence Spor Yaptırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 2016 yılında gençlik alanında düzenlediği 60 organizasyonla 1 milyon 500 bin kişiye hizmet ulaştırdı.



İBB'den yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 2016 yılında spor alanında düzenlediği 45 milli ve milletler arası organizasyonla 310 bin sporcuyu İstanbul'da bir araya getirerek hizmet verdiği belirtildi.



Açıklamada, 41 spor tesisinde, 22 branşta uzman eğitmenlerin eşliğinde, yılda 7 milyon İstanbulluya ücretsiz spor yaptırıldığı ve 2016 yılında 4 yeni spor tesisinin hizmete açıldığı bildirildi.



Okulların spor salonlarında yılda 3 milyon kişiye hizmet verildiği aktarılan açıklamada, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 2016 yılı içinde 35 yeni spor salonunu hizmete açarak ders saatleri içerisinde öğrencilere, ders saatleri dışında ve hafta sonları amatör sporcularla vatandaşlara spor yapma imkanı sağladığı kaydedildi.