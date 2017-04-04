İbadi'den, Kerkük'te Kendisini Destekleyen Türkiye'ye Nankör Sözler!

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, bugün Bağdat'taki Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Kerkük'teki resmi kurumlara Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesine ilişkin, "Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor. Kerkük Valisi ve Meclisini kentin birliğini muhafaza etmeye çağırıyorum" dedi.

"O BAYRAK 10 YILDIR ORADA"

IKBY bayrağının 10 yıldır Kerkük'te asılı durduğunu söyleyen İbadi, Kerkük Valisi ve İl Meclisine, "DAEŞ'le mücadele döneminde kentte yaşayanların birbirine kenetlenmesi gerekirken, bunu neden yapıyorsunuz?" diye seslendi.

"KÜRTLERİN ÇIKARLARI İÇİN BU KARARDAN VAZGEÇİN

Kerkük'teki tüm kesimlere "dayanışma" çağrısı da yapan İbadi, "Bu karardan Kürtler ve diğerlerinin çıkarı için vazgeçin" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA" MESAJI

Başbakanı İbadi, komşu ülkelerin Kerkük'teki Kürdistan bayrağı nedeniyle Irak'ın içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Irak'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. İç anlaşmazlıkların çözümü için tüm tarafların işbirliği yapması gerekir." dedi.

TÜRKİYE İBADİ'YE DESTEK VEREN TEK ÜLKE

İbadi'nin Türkiye'ye yönelik bu açıklamasına rağmen, Kuzey Irak yönetimine karşı Kerkük'te kendisine destek veren tek ülke de yine Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün hem Zonguldak'ta hem de akşam NTV canlı yayınında bu konuda İbadi hükümetinin yanında olduğunu belirterek uzey Irak yönetimini "Bu yaptığınız işgal hareketidir ve bedeli gelecekte ağır olur" diyerek uyarmıştı.

BAŞİKA KONUSUNDA DA ÇARK ETMİŞTİ

İbadi, Kuzey Irak'taki Başika bölgesinde DAEŞ'in yoğun saldırıları yaşanırken de Türkiye'yi yardıma çağırmış, Türkiye orada üs kurarak peşmergeyi eğitip bölgeyi DAEŞ'ten temizledikten sonra "Türkiye topraklarımızdan çıksın" diyerek diplomatik nankörlüğe imza atmıştı.