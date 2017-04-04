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İbadi'den Kerkük Açıklaması
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İbadi'den Kerkük Açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

İbadi'den Kerkük Açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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Kerkük, Irak