Ibadi, 'Bağdat Diyaloğu' Konferansı'nda Konuştu

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Konferansa katılanlar ve konuşmacılar

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin konferanstaki konuşması

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un konferanstaki konuşması

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin konferanstaki konuşması Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'un doğusunun tamamını yakında DEAŞ'tan kurtaracağını söyledi.



İbadi, Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Diyaloğu" Konferansında yaptığı konuşmada, Musul operasyonuna değinerek, "Musul'da ülkenin tüm kentlerinden ve tüm renklerinden insanlar DEAŞ'a karşı savaşıyor. Güçlerimiz kentin doğusunun tamamını DEAŞ'tan geri almayı yakında bitirecek." dedi.



Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ise yaptığı konuşmada, "Diyalog ve birbirimizi kabullenmekle birliğimiz sürebilir. Irak halkı birleşince çoğu bölgeler DEAŞ'tan geri alındı." dedi.



Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de "Irak'ın sorunlarıyla ilgili fikir alışverişi, diyalog ve konferanslar düzenleme vakti geçti. Bunun için başarılanlarla ilgili yol haritasının konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.