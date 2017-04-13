İbadethanelerin Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmalarına, aralıksız devam ediyor. Fatih Mahallesinde bulunan Fatma Hatun Camisinin çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.



Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şehrimizde bulunan camilerde, cami cemaatinin rahat etmesini sağlamak amacı ile çevre düzenlemelerine önem verdiklerini ifade etti. Başkan Başsoy, "Görsel açıdan daha modern ve yeşille iç içe bir görünüm kazandırmak için çaba sarfediyoruz. Yapılan yeşillendirme çalışmaları, bahçelere yerleştirilen oturma grupları ve döşenen andezit taşları ile camilerin içleri gibi çevreleri de huzur veren mekanlara dönüyor. Daha güzel bir Erzincan için durmaksızın çalışıyoruz. Manevi değerlerine sahip çıkarak, modern geleceğe gururla hazırlanan bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - ERZİNCAN