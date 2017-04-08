Ian Mckellen'a Sıcak Karşılama

McKellen, öncesinde uzun kuyruklar oluşan etkinliklerinde, tiyatro ve sinema performanslarından sahnelerle bezediği konuşmalarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Sanat ve eşitlik konulu bir dizi etkinliğe katılmak için British Council'ın konuğu olarak İKSV işbirliğinde ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü İngiliz oyuncu Ian McKellen İstanbul ziyareti boyunca gittiği her yerde büyük ilgi gördü. Yüzüklerin Efendisi serisi, X-Men, Richard III ile Tanrılar ve Canavarlar filmlerinden tanıdığımız beyazperdenin ve tiyatro sahnelerinin en sevilen oyuncularından McKellen'ın etkinlikleri öncesinde uzun kuyruklar oluştu.

7 Nisan Cuma günü İstanbul Film Festivali kapsamında Boğaziçi Üniversite'sinde akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil moderatörlüğünde "Sinema Sohbeti"ne katılan ünlü oyuncu, tiyatro ve sinema rollerinden sahnelerle süslediği konuşması ile tüm katılımcıları kendine hayran bıraktı. Tiyatro sahnelerinden sinemaya geçişinde önemli bir rol oynayan Richard III filminden, onu dünya çapında bir yıldıza çeviren Magneto ve Gandalf karakterlerine, oradan da vizyona giren en son filmi Güzel ve Çirkin'deki seslendirme rolüne uzanan sohbetinde, McKellen karakterlerinin filmlerdeki ikonik repliklerini ve sahnelerini yeniden canlandırarak herkese unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik öncesinde uzun kuyrukların oluştuğu Boğaziçi Üniversitesi'nde McKellen'ı hoş bir sürpriz bekliyordu. Yüzüklerin Efendisi filminin ana tema müziğini acapella seslendirdikleri kısa bir dinleti ile McKellen'ı karşılayan Boğaziçi Üniversitesi Rock Korosu, ünlü oyuncuyu çok duygulandırdı.

"Sinema Sohbeti" sonrasında İstanbul Film Festivali kapsamında yer alan Richard III filminin Atlas Sineması'ndaki gösterimine katılan McKellen, İstanbullu sinemaseverlerle buluştu. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Richard III filminin gösterimlerine, hem festival seyircileri hem de Ian McKellen hayranları büyük bir ilgi gösteriyorlar.

British Council'ın "Shakespeare Yaşıyor" programının da elçisi olan Ian McKellen, 6 Nisan akşamı da İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle Türkiye'deki tiyatro camiasının önde gelen isimleri ile bir araya geldiği "Sahne, Beyazperde ve Meydanlar" başlıklı bir etkinliğe katıldı. Tiyatro kariyerini ve oyunculuğun hayatındaki yerini anlatan McKellen, Shakespeare ve eserleri ile olan ilişkisini de kariyerinin değişik dönemlerinden örneklerle anlattı.

Yoğun programı içinde kısa bir Sultanahmet turu da yapan Ian McKellen, bölgenin çok katmanlı tarihi yapısına hayran kaldı. Yaptığı konuşmalarda önceliğinin binaları değil, insanları görmek ve onlarla tanışmak olduğunun altını çizen ünlü oyuncu, ilk fırsatta ülkemizin farklı yörelerini de gezmek için tekrar ziyaret etmek istediğini belirtti. Gittiği her yerde büyük ilgi gören ünlü oyuncu, kendisi ile fotoğraf çektirmek ve imzasını almak isteyen hayranlarını da kırmadı.