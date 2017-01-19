Iab Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Platform olarak 2007 yılında kurulan ve 2011 yılında dernek haline gelen, dijital reklamcılık sektörünün önde gelen meslek örgütü IAB Türkiye'de yeni Yönetim Kurulu seçildi. 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Dr. Mahmut Kurşun yeniden başkan seçildi.



IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu'nu 18 Ocak 2017'de gerçekleştirdi. Faaliyet raporunun sunulmasının ardından 2017-2018 Dönemi'nde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimine geçildi. Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu'nda IAB Türkiye'nin Başkanlığını yürüten 2015-2016 döneminde yürüten Dr. Mahmut Kurşun yeniden başkan seçildi. Genel Kurul'da söz alan Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirken önümüzdeki dönem odaklanılacak projelere de değindi.



İki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Kurşun, 2016'nın son çeyreğinde yayınlanan Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporunun önemine değinerek, 1 TL'lik dijital reklam yatırımının ekonomiye 17,2 TL olarak döndüğünü vurguladı. 2017'nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan Dijitalin Marka Değerlerine Etkisi Araştırması'ndan bahseden Kurşun, dijitalin sadece sonuç getiren değil, aynı zamanda markaların gelişimini sağlayan bir mecra olduğunun altını çizdi. Başkan Kurşun, aynı zamanda yeni dönemde İnternet Ölçümleme Araştırması'nda günlük rapora geçileceğinin müjdesini verdi. Kurşun, ayrıca dijital dünyanın önemli konularından biri olan ad blocking'e de değinerek, sektörün tüm taraflarını LEAN ve DEAL reklamcılık anlayışını benimsemeye ve desteklemeye davet etti. Kurşun, yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem dileyerek, "Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak" dedi.



Derneğin yeni başkanı olarak görev alan Dr. Mahmut Kurşun, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1997-2003 yılları arası Ciner Grubu bünyesinde Proje Finansman Koordinatörü olarak, 2003-2007 yılları arasında Sabah ve ATV grubunda Bilgi Sistemleri Grup Başkanı olarak görev yaptı. Halen Ciner Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.



IAB Türkiye görev dağılımı şöyle oldu:



Yönetim Kurulu



Başkan: Dr. Mahmut Kurşun / Ciner Yayın Holding



Başkan Yardımcıları: Ayşen Akalın / Reklamverenler Derneği - Neslihan Olcay / Reklamcılar Derneği



Genel Sekreter: Selim Gülmen / Turkuvaz Reklam



Sayman: Ahmet Kurşunlu / Milliyet



Üyeler: Atakan Demirci / OMD,



Atakan Kural / Up İletişim, Ayşe Ketenci / Vodafone, Burak Ertaş / Sahibinden, Cüneyt Devrim / Project House, Ekin İlyasoğlu / Logaritma, Emrah Ateş / KoçZer, Emre Faks / Hürriyet, Murat Göllü / Akbank, Mutlu Doğruak / Vivaki, Rima Erdemir / Medyanet, Seda Cem / Mynet, Yakup Erdoğan / NTV, Yeşim Öztekin / Google, Yüce Zerey / Unilever



Yedek Üyeler: Nazlı Özışık / İnternet Haber, Erhan Acar / Sözcü, İlkan Gökyılmaz / Maksimum, Burak Yılmaz / Genart, Tezcan İsrarlı / MoveZ, Leyla Akcan / Carat, Gonca Sofuoğlu / Ford, Beyza Kapu / L'Oreal, Alemşah Öztürk / 4129Grey, Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat



Denetim Kurulu



Üyeler: Sinem Soydar Günal / ING Bank,Volkan Biçer / Mobilike, Zafer Özçelik / Iprospect



Yedek Üyeler: Haymi Behar / CNN Türk, Mutlu Aytemur / Pınar Su, Admatic / Savaş Yılmazer



Disiplin Kurulu



Üyeler: Tuğrul Taşgetiren / Türk Telekom, Volkan Biçer / Mobilike, Zeynep Taptık Bilgen / Netcom Medya



Yedek Üyeler: Tülay Mutlu Dölen / T Medya, Burak Günsev / Wanda Digital, Aylin Kosova Bilgin / Coca-Cola." - İSTANBUL