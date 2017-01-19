Iab Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

PLATFORM olarak 2007 yılında kurulup, 2011 yılında dernek haline gelen, dijital reklamcılık sektörünün önde gelen meslek örgütlerinden "IAB Türkiye"de yeni yönetim kurulu dün seçildi. 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Dr. Mahmut Kurşun yeniden başkan seçildi.



Genel Kurul'da söz alan Dr. Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirken önümüzdeki dönem odaklanılacak projelere de değindi. Konuşmasında iki yıl boyunca yönetim kurulu ve yürütme kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Kurşun, 2016'nın son çeyreğinde yayınlanan Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu'nun önemine değindi ve 1 TL'lik dijital reklam yatırımının ekonomiye 17,2 TL olarak döndüğünü vurguladı. 2017'nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan Dijitalin Marka Değerlerine Etkisi Araştırması'ndan söz ederken, dijitalin sadece sonuç getiren değil, aynı zamanda markaların gelişimini sağlayan bir mecra olduğunun altını çizdi. Başkan aynı zamanda yeni dönemde İnternet Ölçümleme Araştırması'nda günlük rapora geçileceğinin müjdesini verdi.



Kurşun ayrıca dijital dünyanın önemli konularından biri olan ad blocking'e de değinerek, sektörün tüm taraflarını LEAN ve DEAL reklamcılık anlayışını benimsemeye ve desteklemeye davet etti. Kurşun sözlerini bitirirken yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem diledi ve "Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak" dedi.



Derneğin yeni başkanı olarak görev alan Dr. Mahmut Kurşun, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1997-2003 yılları arası Ciner Grubu bünyesinde Proje Finansman Koordinatörü olarak, 2003-2007 yılları arasında Sabah ve ATV grubunda Bilgi Sistemleri Grup Başkanı olarak görev yaptı. Halen Ciner Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.



