Iab Başkanlığına Yeniden Mahmut Kurşun Seçildi

IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Kurşun yeniden Başkan seçildi.



IAB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital reklamcılık sektörü meslek örgütlerinden IAB Türkiye'de yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim kurulu seçildi. Genel kurulda 2015 yılında yönetim kurulu başkanlığı görevini devralan Mahmut Kurşun yeniden başkan oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurşun, iki yıl boyunca yönetim kurulu ve yürütme kurullarında görev alan üyelere teşekkür etti. 2016'nın son çeyreğinde yayınlanan Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu hakkında bilgi veren Kurşun, "1 liralık dijital reklam yatırım ekonomiye 17,2 lira olarak dönüyor.



Dijital sadece sonuç getiren değil, aynı zamanda markaların gelişimini sağlayan bir mecra. Yeni dönemde İnternet Ölçümleme Araştırmasında günlük rapora geçeceğiz. Yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem diliyorum. Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada yer alan bilgilere göre, derneğin yeni başkanı olarak görev alan Mahmut Kurşun, İstanbul Erkek Lisesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1997-2003'de Ciner Grubu bünyesinde Proje Finansman Koordinatörü olarak, 2003-2007'de Sabah ve ATV grubunda Bilgi Sistemleri Grup Başkanı olarak görev yaptı. Kurşun halen Ciner Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.